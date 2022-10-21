Ямальские спасатели и медики объединились, чтобы помочь беременной северянке добраться до больницы

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Ямальские спасатели и медики объединились для того, чтобы помочь беременной северянке. Как сообщили в региональном депздраве, 19 октября у жительницы Панаевска начались первые роды, однако добраться до медучреждения ей помешала непогода. Из-за неблагоприятных метеоусловий вертолеты из села не летали, не смогла вылететь и санавиация.

Тогда из райцентра в Панаевск отправилась акушерка Ольга Толстошеева. Добраться до места ей помогли сотрудники «Ямалспаса».

Затем, когда медик осмотрела северянку и не выявила противопоказаний, будущую маму доставили до районной больницы в Яр-Сале.

В итоге все закончилось благополучно: около 23:00 на свет появился здоровый мальчик весом 3 290 граммов и ростом 53 сантиметра.

Сейчас жизням мамы и новорожденного ямальца ничего не угрожает. В скором времени их отправят домой.