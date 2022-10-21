Лучший библиотекарь Ямала живет и работает в Надыме

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги VII окружного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2022». За почетное звание лучшего в своем деле боролись 14 молодых и талантливых специалистов. В итоге победительницей оказалась участница из Надыма Елизавета Платонова.

Девушка представила проект «Вы находитесь здесь», направленный на изучение Надымского района и предусматривающий различные мероприятия: интерактивные лекции, интеллектуальные игры, личные встречи и беседы с первопроходцами, строителями и старожилами города.

- Очень важно, чтобы наши дети и взрослые изучали родной край, знали его историю, географию и культуру. Была рада познакомиться со всеми участниками, было приятно провести это время, - делится своими впечатлениями победительница Елизавета Платонова.

Второе место занял участник из Пуровского района Владимир Фаюстов, а третье место разделили два специалиста: Богдан Сидоренко из Лабытнанги и Карина Шавкуненко, которая работает в Национальной библиотеке ЯНАО.

- Вы - яркие, классные, интересные. Каждый год нахожусь в жюри и могу смело отметить, что в этом году была самая яркая необычная визитка. В ней все было связано с профессиональной деятельностью, каждый представил себя через ежедневное нахождение на рабочем месте. Среди вас нет равнодушных! Отдельное вам спасибо, - сказал директор департамента культуры ЯНАО и председатель жюри конкурса Евгений Колтунов.