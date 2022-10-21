Фото: МЧС России по ЯНАО

На трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево сгорел «УАЗ». Изначально информация об этом появилась в соцсетях, а затем ее подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС.

- Возгорание автомобиля произошло 21 октября в 10:47, огонь вспыхнул во время движения. К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единица спецтехники. Потушить пламя удалось в 11:30, - прокомментировали в ведомстве.

К частью, погибших и пострадавших в этом происшествии нет, хотя, судя по опубликованному видео, пожар был совсем не шуточный. Огонь вмиг охватил кабину транспортного средства, еще до приезда спасателей.

Установить причину возгорания и нанесенный ущерб предстоит дознавателям МЧС.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске сгорел люксовый автомобиль. Машина вспыхнула посреди ночи, не исключено, что это был поджог.