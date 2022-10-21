В Ноябрьске и Новом Уренгое вырос спрос на умные устройства

В Ноябрьске и Новом Уренгое повысился спрос на умные устройства

В МТС проанализировали потребительский спрос жителей Ямала на устройства умного дома. Согласно полученным данным, с начала 2022 года продажи интеллектуальных устройств в регионе выросли кратно. Самыми популярными гаджетами стали умные лампочки, колонки, датчики открытия дверей, движения и протечки воды. Чаще всего ими пользуются ноябряне и новоуренгойцы.

Лидером продаж стали умные лампочки для ночников, торшеров и потолочных светильников, с помощью которых северяне могут дистанционно настраивать яркость и устанавливать таймеры на включение/выключение света в квартире. Их доля составила 49 % от общего количества приобретенных интеллектуальных гаджетов. На втором месте - умные колонки, на эту категорию устройств приходится 18% покупок пользователей. Третье место у гаджетов для дома, включающих датчики открытия дверей, протечки воды и движения - 15% от общего объема продаж с начала года.

- Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру домашнего и мобильного интернета на Ямале, чтобы жители могли внедрять еще больше умных устройств для дома. С начала года мы наблюдаем высокий интерес к ним: люди стали более практичными, желая повышать свой уровень комфорта и безопасности жилья. Приобретая, например, датчики движения, освещения, открытия окон, дверей, пользователи экономят энергоресурсы, время, решают актуальную проблему контроля за детьми и домашними животными. А роботы-пылесосы, смарт-колонки и другие гаджеты помогают сделать дом уютным, чистым и гостеприимным, - рассказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.