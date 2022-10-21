Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 октября 2022 года увеличилось на 62 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 62 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 169.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 047 ямальцев.

В России выявлен 9 761 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 413. Всего в стране зарегистрировано 21 354 915 случаев. Излечились от коронавируса 15 672 человека, скончались - 93.