Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Салехарда в Казань

Фото: Правительство ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» вводит новое направление из Салехарда в Казань. Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов по просьбе жителей.

Первый полет состоится 8 января 2023 года. Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям, вылет из столицы региона запланирован на 9:40, а прибытие в Казань - в 10:20 по местному времени. Обратные рейсы из Казани - в 11:15, посадка в Салехарде - в 15:45. Пассажиров будут перевозить на современных российских лайнерах «Sukhoi Superjet 100» вместимостью 93 посадочных места.

- Уверен, маршрут будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые мы развивали раньше, пока недоступны. Понимаю, насколько важно для северян иметь возможность выехать за пределы региона, долететь до крупных городов страны быстро и без пересадок, особенно для семей с детьми. Именно поэтому мы постоянно работаем над расширением маршрутной сети нашей авиакомпании, увеличиваем число субсидируемых рейсов, внимательно изучаем запросы жителей Ямала, - сказал Дмитрий Артюхов.

Новое направление стало 11-ым в маршрутной сети «Ямала» с вылетом из Салехарда и 41-ым субсидируемым рейсом авиакомпании.