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НовостиПроисшествия21 октября 2022 6:46

Попытка зарубить приятеля топором за отказ выпить обернулась для надымчанина шестью годами колонии

В момент преступления он был пьян
Павел Посевин
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В Надыме осудили 42-летнего местного жителя, едва не зарубившего приятеля топором. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в момент преступления мужчина был пьян.

- Установлено, что 31 марта 2022 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомым у себя в квартире. Ночью хозяин жилища разбудил гостя и предложил ему продолжить застолье, но получил отказ. Разозлившись, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы и рук. Раненный мужчина сумел выбежать из квартиры на улицу, где ему помогли прохожие, - уточнили в ведомстве.

В итоге потерпевшего удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.

Кстати, в ходе сбора информации о злоумышленнике выяснилось, что ранее у него уже были проблемы с законом. Надымчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

В итоге суд признал северянина виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.