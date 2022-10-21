Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали двое взрослых и один ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, около 08:50 утра на 23 километре автодороги Лабытнанги - Харп перевернулся «Камаз». Причина - водитель не справился с управлением.. В результате случившегося мужчина получил телесные повреждения.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Затем, около 19:30 вечера, на 1 246 километре трассы Сургут - Салехард произошла еще одно похожее ДТП. Там перевернулся автомобиль «ВАЗ», внутри которого находились водитель и несовершеннолетний пассажир. Оба получили различные травмы.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, а с начала года - 3 725, в которых 18 человек погибли и 246 получили травмы, в том числе 35 детей