В Губкинском появятся еще шесть теплых остановок

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В Губкинском появятся новые теплые остановки. Как напомнил глава города Андрей Гаранин, сейчас в муниципалитете есть 17 отапливаемых павильонов. В скором времени еще три установят на отремонтированных улицах Нефтяников и Набережная.

Коме того, «островки тепла» появятся и в присоединенных к городу микрорайонах: две в Пурпе и одна в Пурпе-1.

- Губкинцы, мы стараемся и делаем все для вашего комфорта. Поэтому зимой точно никто не замерзнет в ожидании автобуса, - отметил Андрей Гаранин.

Кстати, все комплексы оборудованы системой видеонаблюдения, интерактивными панелями (чтобы посмотреть расписание и маршрут движения транспорта) и кнопкой вызова экстренной помощи 112. Также в павильонах можно зарядить телефон.