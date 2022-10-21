В спортшколах Салехарда обновили инвентарь и форму для воспитанников

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В салехардских спортивных школах обновили инвентарь и форму для воспитанников. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Так, волейболисты из «Фаворита» получили 15 новых комплектов формы для соревнований и 10 мячей для тренировок. Отметим, новая форма - для 12 игроков, которые представляют сборную города на соревнованиях. Кроме того, закуплены 4 специальных тренажера для отработки техники подачи, блока, передачи и приема мяча.

Еще 30 новых комплектов спортивных костюмов и обуви получили баскетболисты городской сборной.

А для боксеров в «Северном характере» обновили 12 спортивных наборов: трусы, майки, перчатки на 12 и 14 унций, шлемы. Дополнительно купили инвентарь: лапы и татами.

Все вышеперечисленное приобретено за счет средств муниципального бюджета. Инвентарь соответствует спортивным стандартам, ткань формы отличается высокой износостойкостью, обладает хорошими вентиляционными и влагоотводящими свойствами.