На Ямале 21 октября 2022 года похолодает до +4 градусов

Погода на Ямале на 21 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах - гололед. Ветер южный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, по западу 5-10 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…-1.

В Салехарде: пасмурно и небольшие осадки. Температура ночью -2 градуса, днем 0. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: