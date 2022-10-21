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Происшествия21 октября 2022 1:47

На Ямале 21 октября 2022 года похолодает до +4 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 октября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 октября

Погода на Ямале на 21 октября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах - гололед. Ветер южный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, по западу 5-10 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…-1.

В Салехарде: пасмурно и небольшие осадки. Температура ночью -2 градуса, днем 0. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО