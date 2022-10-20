Надымчане собрали для мобилизованных земляков полторы тонны гуманитарной помощи

Фото: администрация Надымского района

Из Надыма отправили первый гуманитарный груз мобилизованным ямальцам - более 5 тысяч единиц или около 1,5 тонн. Именно столько собрали жители района, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В основном это портативные плиты, тепловые пушки, удлинители, фонарики, газовые баллоны, продукты питания, одежда и средства личной гигиены. Волонтеры рассортировали их, упорядочили и распределили по коробкам для удобного распределения в логистических центрах.

- Мы отправили все, что к нам приносили для передачи военнослужащим. Сбор не закрыт. Продолжим собирать предметы первой необходимости и передавать их для мобилизованных ямальцев. Никогда не будут лишними пара теплых носков, перчатки, шапки, всегда пригодятся швейные наборы, антисептики, влажные салфетки», - рассказала координатор центра Инна Чибирихина. Гуманитарную помощь можно приносить в центр #МыВместе. Он расположен по адресу: ул. Зверева, д. 13, к. 1. Телефон для справок: 53-19-71.