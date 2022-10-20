АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев сэкономило энергоресурсов на 33,3 млн рублей

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2022 года. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов в денежном выражении на 33,3 млн рублей.

Большая часть экономии – 30,5 млн рублей – достигнута за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

С начала года были проведены работы по замене и капитальному ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации устанавливаемых роторов. Это позволило повысить КПД насосного оборудования и эффективно использовать электроэнергию.

В зданиях и сооружениях производственных объектов АО «Транснефть – Сибирь» в зимний период применялся режим «дежурного» отопления. Он позволил снизить потребление тепловой энергии до 25% в зависимости от назначения здания, в том числе в нерабочее время температуры воздуха в помещениях была снижена до 5 – 10 ºС по сравнению с нормативными требованиями. При применении «дежурного» отопления экономия составила 123 тонны условного топлива, а в денежном выражении - 1,2 млн рублей.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Экономия топлива на транспорте достигается за счет повышения эффективности управления логистикой движения. Автомобильная техника в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать расход топлива. С начала года в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 49 тонн условного топлива на 1 млн рублей. Применение современных методов логистики позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Работа по совершенствованию энергосбережения на объектах АО «Транснефть - Сибирь» продолжается. В числе перспективных задач: проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования.