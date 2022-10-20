В Новом Уренгое школьники и студенты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое школьники и студенты-очники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Это станет существенной помощью для многих новоуренгойских семей. Школьники ездят не только в образовательные учреждения, но и в различные кружки, секции, расположенные в разных районах города. Теперь родителям не нужно будет беспокоиться о покупке ежемесячного проездного, - считает глава города Андрей Воронов.

Если депутаты городской думы поддержат данную идею, то льготой можно будет воспользоваться уже с 1 ноября 2022 года. Расходы возьмет на себя городской бюджет.

Ребятам, как и прежде, нужно предъявлять в автобусах транспортные карты. Разница в том, что с начала ноября им автоматически присвоят статус льготного абонемента. Все технические вопросы возьмет на себя МУПАТ. От родителей ничего не потребуется.