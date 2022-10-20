Энергетики направили более 10 млн рублей на ремонт ЛЭП на Ямале

Фото предоставлено пресс-службой "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» направили порядка 10,8 млн рублей на ремонт двух линий электропередачи, питающих Ямбургское нефтегазоконденсантное месторождение. Энергетики выполнили плановые работы на воздушных линиях «ЯГТЭС-ЯГП-2» и «Ямбург-ЯГП-2» общей протяженностью 86 километров.

Во время работ на линии электропередачи «Ямбург-ЯГП-2» специалисты установили 517 спиральных гасителей пляски. Благодаря устройствам ГПС снижен риск коротких замыканий, вызванных сильными ветровыми нагрузками. А на «ЯГТЭС-ЯГП-2» были заменены две металлические опоры. Новые конструкции отечественного производства, срок службы которых достигает 50 лет, отличаются хорошей устойчивостью. Это особенно важно в Арктическом регионе, где грунт не стабилен из-за болотистой местности и мерзлоты.

При выполнении производственных задач энергетики использовали вездеходы ТРЭКОЛ и гусеничный транспорт, поскольку воздушные линии находятся в труднодоступной местности.

Энергокомпания уделяет значительное внимание подготовке энергокомплекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы направлены на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса ЯНАО в суровых климатических условиях Арктической зоны РФ.