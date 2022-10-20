На Ямале ввели базовый уровень готовности: что это значит

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Базовый уровень готовности введен на Ямале 19 октября 2022 года, как и во многих других регионах. Об этом говорится в пятом пункте Указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября. Для обычных ямальцев это ничего не меняет, но вот руководству региона нужно будет усилить безопасность важных объектов и населения, а также помогать Вооруженным силам России, если это будет нужно.

Также властям поручено ввести особый режим работы объектов функционирования транспорта, коммуникации и энергетики.

Ограничений на выезд из округа тоже нет (если, конечно, вы не мобилизованы).

Фото: скриншот Указа

Напоминаем, что военное положение введено в четырех регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Режим среднего уровня реагирования введен в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Режим повышенной готовности введен в регионах Центрального и Южного федеральных округов, все остальные регионы - на уровне базовой готовности.