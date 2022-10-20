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Ямальские сироты смогут получить жилье в любом городе округа и за его пределами. Решение об этом приняли депутаты регионального парламента на пленарном заседании.

Ранее такое было возможно только в случае отсутствия подходящих квартир в муниципалитете, где сироте полагалось жилье.

Новые правила касаются детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из этих категорий, которые достигли 23 лет.

Решение изменить устоявшийся порядок получения жилья вызван запросом самих сирот и их опекунов. В первую очередь из-за того, что купить подходящую квартиру очень сложно, особенно в отдаленных населенных пунктах округа. Во-вторых, многие сироты уезжают учиться и свое жилье в городе станет для них хорошим подспорьем.

В этом году жилье уже получили 139 ямальских сирот. Кроме того, до получения своей квартиры регион компенсирует совершеннолетним ребятам стоимость аренды жилья.