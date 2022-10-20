Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале план по догазификации выполнен на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Завершаются работы и в Салехарде, готовность составляет 90%. Там подведут газ к 519 домам, это самый большой объем работ в округе, завершатся они к 1 декабря.

Основные объемы - более 200 домов - приходятся на микрорайон Удача. Также работы ведутся и в исторической части города - на улицах Белинского, Дружинина, Красный Октябрь, Ного, Пушкина, Некрасова, Сенькина, Набережная, в микрорайонах Ангальский мыс, Уфан и других. Строители уже проложили почти 10 километров труб.

Комплекс работ включает в себя строительство сетей до участка и устройство кранового узла, к которому собственник домовладения сможет присоединиться.

Всего в этом году на Ямале проведут газ к 767 домовладениям. Работы ведутся во всех муниципалитетах, исключение - Ямальский и Шурышкарский районы.