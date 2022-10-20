Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Педагоги Нового Уренгоя требуют от главы города отремонтировать школы и детсады. О необходимости реновации учебных заведений они заявили во время открытого диалога с Андреем Вороновым, который прошел 19 октября.

- Эта тема важная и сложная в исполнении. Многое зависит от активной позиции руководителей. Договорились, что при наличии готового проекта будем делать внеплановый ремонт, сдвигать существующий график. Многие директора уже включились в эту работу: школы №7, №16, детские сады «Калинка», «Метелица» и другие, - сказал Андрей Воронов.

Также во время встречи обсуждалась темя жилья для педагогов. По словам градоначальника, есть его нехватка.

- У коллег из других городов имеется опыт компенсации стоимости арендного жилья для специалистов. Надо изучить вопрос, посчитать экономику, займемся. Жилье - отличное подспорье в привлечении кадров в город, - пообещал управленец.

А еще педагоги попросили установить теплые остановки возле школы №7, детских садов «Лада», «Олененок» и ДЭС.

- Они уже предусмотрены проектом реконструкции улицы Таежная, установим их после выполнения работ, - добавил Андрей Воронов.