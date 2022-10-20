В Ямальском районе осудили пьяную тундровичку, которая зарезала родственника, заступаясь за мужа

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ямальском районе осудили 29-летнюю жительницу Ярсалинской тундры, убившую родственника. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, таким образом женщина решила заступиться за своего мужа.

- Установлено, что в ночь на 30 апреля погибший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, находясь под действием алкоголя, решила, что ее мужу угрожает опасность и, вооружилась ножом, нанесла 28-летнему мужчине удар в шею. Он скончался месте от массивной кровопотери, - уточнили в ведомстве.

В ходе расследования женщина активно способствовала раскрытию преступления, дав самоизобличающие показания.

Но, несмотря на это, суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.