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Общество20 октября 2022 3:22

На Ямале создали оперштаб, отвечающий за безопасность в регионе

Сделали это по поручению президента
Евгений Значковский
Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

По поручению президента Владимира Путина на Ямале создали оперштаб, который будет координировать безопасность в регионе. Накануне губернатор Дмитрий Артюхов провел его первое заседание.

- Ставим перед собой задачу - обеспечить стабильную работу энергетических объектов в округе, от которых зависит экономика страны и региона, социальных объектов, систем жизнеобеспечения, связи. Ямал - стратегический регион, поэтому будем усиливать охрану общественного порядка, при этом никаких дополнительных ограничений для жителей не планируем, - сказал управленец.

Также Дмитрий Артюхов сообщил, что власти продолжат закрывать все потребности ямальских мобилизованных, возникающие в ходе специальной военной операции.

- В случае необходимости готовы дорабатывать и расширять тот исчерпывающий перечень мер поддержки семей военнослужащих, который действует на Ямале, - сообщил он.

Работу штаба Дмитрий Артюхов будет контролировать лично. По его словам, ямальцы должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации.