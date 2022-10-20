На Ямале создали оперштаб, отвечающий за безопасность в регионе

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

По поручению президента Владимира Путина на Ямале создали оперштаб, который будет координировать безопасность в регионе. Накануне губернатор Дмитрий Артюхов провел его первое заседание.

- Ставим перед собой задачу - обеспечить стабильную работу энергетических объектов в округе, от которых зависит экономика страны и региона, социальных объектов, систем жизнеобеспечения, связи. Ямал - стратегический регион, поэтому будем усиливать охрану общественного порядка, при этом никаких дополнительных ограничений для жителей не планируем, - сказал управленец.

Также Дмитрий Артюхов сообщил, что власти продолжат закрывать все потребности ямальских мобилизованных, возникающие в ходе специальной военной операции.

- В случае необходимости готовы дорабатывать и расширять тот исчерпывающий перечень мер поддержки семей военнослужащих, который действует на Ямале, - сообщил он.

Работу штаба Дмитрий Артюхов будет контролировать лично. По его словам, ямальцы должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации.