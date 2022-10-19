В больницы Пуровского и Приуральского районов приняли на работу сразу восемь врачей

Фото: Правительство ЯНАО

В больницы Пуровского и Приуральского районов приняли на работу сразу восемь специалистов. Это четыре терапевта, два врача ультразвуковой диагностики, нарколог и онколог. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все они получили полную северную надбавку с первого дня работы.

В Тарко-Салинской ЦРБ на должность заведующего терапевтическим отделением стационара заступила Байрта Лагаева. Опытный врач-терапевт с 16-летним стажем до переезда на Ямал работала в Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское», а также в лечебных учреждениях республики Калмыкия и ХМАО. Пополнили штат больницы и два врача ультразвуковой диагностики: Альмир Валиуллин и Евгения Миндибекова.

В Приуральском районе приступили к работе пять новых врачей: трое - в Аксарковской ЦРБ, еще два - в Харпской участковой больнице.

Терапевт Павлинка Даваа и онколог Ильдар Шамситдинов уже ведут амбулаторные приемы в поликлинике, а психиатр-нарколог Елена Кожевникова оказывает помощь в психоневрологическом корпусе.

Штат Харпской участковой больницы пополнили сразу два терапевта: Лидия Данилова и Ксения Евсеева.

В этом году к работе в больницах Ямала приступили более 200 врачей, 50 из них - в сельских местностях.