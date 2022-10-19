Неравнодушные салехардцы собрали для мобилизованных земляков еще 140 коробок с гуманитарной помощью

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Неравнодушные салехардцы продолжают помогать мобилизованным землякам. Как сообщил глава города Алексей Титовский, жителям удалось собрать еще 140 коробок со всем необходимым, они уже отправлены в Тюмень.

- Медикаменты, средства гигиены, сгущенка, тушенка, непортящиеся продукты, одежда - все это горожане приносят целыми семьями, коллективами, классами. Всего с момента начала работы пункта приема собрано более 1 700 килограммов продукции. Спасибо вам за это единение и сплочение, - поблагодарил жителей градоначальник.

Отдельные слова благодарности Алексей Титовский выразил десяткам волонтеров, которые помогают фасовать продукцию, упаковывать ее в коробки и составлять описи, чтобы получатели могли сразу найти, что им необходимо.

Напоминаем, что пункт приема работает каждый день с 10:00 до 20:00 в здании на улице Республики, 7. Перечень вещей, которые можно принести, находится здесь.