В школах Ямала стартовал прием заявок на участие в губернаторской елке

Фото: Правительство ЯНАО

В школах Ямала стартовал конкурсный отбор кандидатов для участия в губернаторской елке, которая пройдет с 19 по 21 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие посетят 300 ребят от 8 до 13 лет.

Приглашения на праздник получат дети, показавшие выдающиеся результаты в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности и других сферах. Также посетят Губернаторскую елку юные северяне с ограничениями по здоровью, из многодетных и социально незащищенных семей, дети-сироты и школьники, чьи родители проходили службу в горячих точках, в том числе дети участников СВО.

Школы самостоятельно предлагают кандидатов на рассмотрение в муниципальные комиссии. В их состав входят представители молодежной политики, спорта, культуры, СМИ и общественных организаций.

- Как и в прошлом году, отбор ребят на главный новогодний утренник региона будет проводиться на основе успеваемости за последние два года и документов, подтверждающих результаты достижений. Участников ждет насыщенная программа: экскурсии, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, театрализованное представление и подарки, - рассказал первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Имена ребят, которым вручат пригласительный билет, станут известны после 25 ноября.