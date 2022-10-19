Дети мобилизованных ямальцев получат бесплатные лекарства Фото: Вера Зенина

На Ямале введен комплекс мер поддержки в сфере здравоохранения для жителей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе регионального депздрава, к этой категории относятся:

- супруги военнослужащих;

- несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих;

- родители мобилизованных.

Так, при амбулаторном лечении детей военнослужащих до 18 лет обеспечат бесплатными лекарствами. А члены семей смогут без очереди получить медицинское обслуживание в больницах региона.

Для внеочередного медицинского обслуживания нужно обратиться в регистратуру больницы, предъявив свидетельство о рождении/браке или любой другой документ, удостоверяющий родство с военнослужащим.

Для получения льготного электронного рецепта необходимо обратиться к лечащему доктору в детскую поликлинику по месту жительства, при себе нужно иметь свидетельство о рождении и СНИЛС.