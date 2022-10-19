В Ноябрьске дорожники воткнули столб посреди новой парковки

Фото: "Злой ноябрянин", соцсети

Вот уже второй день жители Ноябрьска делятся в соцсетях фото новой парковки у Вечного огня. А привлек внимание горожан столб, установленный напротив машино-мест.

«Уважаемая администрация, исполнители и те, кто принимал данный объект. Как парковаться сквозь столб?» - написал один из водителей в группе «Злой ноябрянин».

В комментариях к посту жители шутливо посоветовали земляку пересесть на мотоцикл, тогда проблем с парковкой в этом месте точно не возникнет.

Позже городские власти попытались объяснить столь необычный поход при обустройстве стоянки.

- Это не столб, а опора освещения, которая освещает проезжую часть и парковку. И установлена она исходя из потребности норматива освещения улично-дорожной сети. Опора не препятствует парковке автомобилей и будет ограждена. Ограждение планируем установить до 30 ноября, - сказали в мэрии.

Однако жители ответ не оценили и закидали администрацию сообщениями о том, что освещение - плохое. И, честно говоря, особого толку от него нет.

Кстати, похожий случай произошел и в поселка Солнечный Сургутского района ХМАО-Югры. Там дорожники воткнули две поры ЛЭП посреди заезда к новому микрорайону.