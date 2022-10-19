Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 октября 2022 года увеличилось на 47 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 47 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 066.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 047 ямальцев.

В России выявлено 10 656 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 583. Всего в стране зарегистрирован 21 335 087 случаев. Излечились от коронавируса 20 859 человек, скончались - 92.