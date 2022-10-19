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Здоровье19 октября 2022 8:44

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 октября 2022 года увеличилось на 47 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 19 октября 2022 года
Денис Михайлов
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 47 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 066.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 047 ямальцев.

В России выявлено 10 656 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 583. Всего в стране зарегистрирован 21 335 087 случаев. Излечились от коронавируса 20 859 человек, скончались - 92.