В Надымском районе более двух десятков семьей получили теплицы для выращивания урожая

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе более двух десятков сельских семьей получили теплицы для выращивания урожая. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, они проживают в Ныде, Нори и Кутопьюгане.

- Такая мера поддержки востребована у местных жителей. Многие могут похвастать отличным урожаем овощей и фруктов, с любовью и заботой выращенных в условиях Крайнего Севера, - прокомментировали в администрации.

Всего в этом году власти приобрели 24 теплицы, в каждое из сел было передано 8 штук. В следующем году их обладатели смогут получить более высокий и ранний урожай.

Напоминаем, что выдают теплицы по очереди семьям, оформившим соответствующую заявку. Заполнить необходимые документы можно в администрации села.