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Общество19 октября 2022 7:11

Для дорог Салехарда заготовлено 1 500 кубометров «антискользина»

Подготовка к зиме продолжается
Евгений Значковский
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

К предстоящей зиме АО «Салехарддорстрой» заготовил 1 500 кубометров «антискользина». Об этом сообщили в пресс-службе окружной столицы.

Под надзором организации находятся более 132 километров дорог. Для их расчистки на предприятии имеются 43 единицы техники: 21 самосвал, 5 грейдеров, 7 фронтальных погрузчиков, 3 снегопогрузчика, 8 минипогрузчиков и другие.

Вся техника прошла необходимое обслуживание, для нее закуплены все необходимые расходные материалы и запчасти.

- Окружная столица готова к зиме. Будут созданы безопасные и комфортные условия для жизнедеятельности горожан, - отметил директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.