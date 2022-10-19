В Тазовском районе утонул работник рыбзавода

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Тазовском районе утонул 65-летний работник ООО «Тазагрорыбпром». По информации, предоставленной Уральской транспортной прокуратурой, трагедия произошла 19 октября около 06:27 утра.

- В районе рыбодобывающего предприятия с несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний мужчина, который состоял в должности машиниста холодильных установок, - прокомментировали в ведомстве.

Следственные органы уже организовали доследственную проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства случившегося.

Кроме того, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит, насколько хорошо в организации следовали закону о безопасности судоходства.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде ищут матроса, пропавшего с судна «Николай Чудотворец» 8 октября. Мужчина не вернулся в каюту после ужина.