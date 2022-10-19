Пенсионеры из Питляра 7 лет мерзнут в жилье, предоставленном властями

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Прокуратура Шурышкарского района потребовала от администрации села Питляр обследовать жилье пенсионеров на необходимость ремонта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, северяне пришли на личный прием к прокурору округа Виктору Эппу с просьбой о помощи.

- Установлено, что в 2015 году местные власти предоставили пенсионерам на условиях соцнайма жилое помещение, не отвечающее требованиям температурного режима (не утеплены оконные и дверные проемы, а также кровля жилого дома).

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя от администрации сельского поселения обеспечить обследование жилья специализированной организацией и, в случае необходимости, провести капремонт.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.