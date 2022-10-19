На Ямале запустили автоматизированную систему, которая будет отслеживать мусоровозы

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале запускают автоматизированную информационную систему «Электронная экология», предназначенную для контроля организаций, занимающихся обращением с отходами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что в 2021 году систему внедрили в тестовом режиме в работу регионального оператора в окружной столице. Теперь она будет работать на всей территории региона.

С помощью данной системы будет осуществляться мониторинг движения специализированных транспортных средств, что позволит выявить случаи несанкционированного сбора отходов, исключить нарушение графика вывоза мусора и повысить качество обслуживания контейнерных площадок.

На Ямале вывоз ТКО обеспечивают 22 оператора, у которых во владении (пользовании, аренде) находятся 188 мусоровозов и 12 единиц специализированной техники. Еще шесть операторов заняты обработкой, обезвреживанием и размещением ТКО (прием на полигонах).