Ямальские дорожники подготовили зимнюю технику

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские дорожники готовятся к зиме. Подрядные организации заблаговременно закупили противогололедные реагенты и технику для обработки и расчистки трасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

-Зимний период у нас длится с октября по май и является одним из самых сложных в эксплуатации дорог. Ставим цель перед нашими подрядчиками - организовать беспрепятственное и безопасное движение на автомобильных дорогах. На сегодняшний день видим, что все основные работы по подготовке к зимнему сезону выполнены, - рассказал заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.

Зимнее содержание автодорог включает работы, связанные с их защитой от снежных заносов, уборкой снега с проезжей части, обочин, переходно-скоростных полос, площадок отдыха и остановок маршрутного транспорта, а также работы по предупреждению и ликвидации зимней скользкости. В городах и поселках к этим работам добавляется очистка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек.

- Если сейчас пойдет снег или начнется гололед, то мы сразу готовы приступить к работам. Техника для уборки снега и борьбы с гололедом готова, противогололедные материалы заготовлены, - рассказал заместитель генерального директора АО «Ямалавтодор» и один из подрядчиков Дмитрий Павлов.

Общая протяженность региональных дорог - 1 475 километров. Их содержанием занимается пять подрядчиков.