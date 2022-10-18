Фото: личная станица Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде первая семья тундровиков получила чумовой капитал. Как отметил глава города Алексей Титовский, уникальной мерой поддержки семья Тайшиных смогла воспользоваться после внесения изменений о количестве детей в региональный закон.

В мае 2022 года в молодой семье Татьяны и Филиппа случилось пополнение: на свет появился сынишка. Родители уже воспитывают двое мальчишек и прекрасную дочь. Супруги работают оленеводами на Ямальской опытной станции и следят за полуторатысячным поголовьем.

Теперь, благодаря окружной помощи, многодетная семья сможет обустроить собственный чум. В комплекте есть все необходимое для этого: печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты.

- Выражаю огромное уважение молодым людям, которые чтут традиции своего народа, ведут традиционный образ жизни и передают обычаи предков своим детям. Счастья вам, любви и благополучия в новом жилье, - сказал на вручении сертификата Алексей Титовский.