В Новом Уренгое бывший директор филиала Росгвардии отделался условным сроком за кражу 3 миллионов рублей

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В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении бывшего директор филиала Росгвардии по ЯНАО, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он несколько лет получал зарплату за фиктивно трудоустроенных работников.

- Завладев обманом банковскими картами двух бывших сотрудников, обвиняемый ввел в заблуждение специалистов отдела кадров и бухгалтерии, организовав фиктивное трудоустройство мужчин на должности стрелков группы военизированной охраны, - прокомментировали в ведомстве.

Имея в своем распоряжении банковские карты бывших сотрудников и зная их ПИН-коды, мужчина присвоил за четыре года начисленную зарплату в размере более 3,1 миллиона рублей.

Чтобы возместить причиненный государству ущерб на имущество обвиняемого наложили арест. В ходе предварительного следствия осужденный выплатил 1,2 миллиона рублей.

В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.