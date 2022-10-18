В Салехарде появился мурал с изображением легендарных ямальских консервов

Фото: администрация Салехарда

В окружной столице появился мурал в виде консервных банок салехардского комбината. Объектом для живописи стал резервуар АО «Салехардэнерго» площадью 7 тысяч квадратных метров на улице Объездная, ориентир - дом №17а. Об этом в своем аккаунте рассказал глава города Алексей Титовский.

- Продукция салехардского комбината известна далеко за пределами округа. Ряпушка в томатном соусе, печень налима, сырок в желе - украшение не только любого стола, но теперь и города. Сотрудники предприятия обратились ко мне с идеей увековечить память о легендарных рыбных консервах, которые побывали даже в космосе. Этим летом ямальскими деликатесами лакомились и на орбите. Думаю, новый мурал получился «вкусным», - отметил градоначальник.

Работал над новым объектом художник из Санкт-Петербурга Павел Плетнев. Кстати, он уже не первый год наносит муралы на здания ямальской столицы. Процесс занял менее трех недель. Чтобы нанести рисунок, потребовалось более 60 баллончиков с краской.