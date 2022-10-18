В Ноябрьске двое мужчин в масках и капюшонах подожгли дверь квартиры

Фото: скриншот из видео

В Ноябрьске двое неизвестных мужчин подожгли дверь квартиры. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 октября в доме №110 по улице Советская.

На ролике, появившемся в соцсетях, видны двое мужчин в капюшонах и масках (чтобы не узнали). Поднявшись на лестничную площадку, один из них сразу подошел к входной двери и начал поливать ее какой-то жидкостью. Затем его подельник достал зажигалку и, спустя пару секунд, горючая смесь превратилась в пламя. Сделав дело, злоумышленники спешно убежали.

Примечательно то, что рядом с дверью стояла детская коляска, которую поджигатели заботливо отодвинули в сторону.

Несмотря на то, что огонь удалось потушить до приезда спасателей, жильцы все равно позвонили в пожарную службу. Они осмотрели место происшествия и задали пару вопросов проживающим в квартире.

«Сообщение о возгорании поступило 18 октября в 02:43 ночи. В результате пожара закопчена входная дверь квартиры №160 и подъезд на первом этаже. Материальный ущерб и виновные устанавливается. Пострадавших нет», - говорится в телеграм-канале «ЧС NSK».