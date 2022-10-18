В Лабытнанги у поворота на Ханмейское шоссе устанавливают новую стелу

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги на перекрестке Обская - Водозабор (возле поворота на Ханмейское шоссе) началась установка новой информационной стелы . Как рассказали в пресс-службе городской администрации, данная инициатива принадлежит местным жителям.

- Инициатива замены информационно-навигационных стел на дороге Лабытнанги - Харп принадлежит жителям муниципалитета. Эта идея нашла поддержку лабытнангцев и харповчан в ходе голосования на портале «Живем на Севере». За эту идею проголосовали 85% человек, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Лабытнанги

На каждой из двух сторон конструкции размещены объемные снежинки зеленого цвета и надпись «Лабытнанги - город Семи лиственниц». Сверху расположены элементы, изображающие сами лиственницы, лицевая поверхность колонн переливается, символизируя Северное сияние. Все элементы стелы подсвечиваются.

За основу дизайна объемной конструкции взяты предложения, которые поступили в ходе конкурса по созданию эскизов информационных стел.

Подрядчик планирует завершить работы в ноябре.