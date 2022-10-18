Житель Нового Уренгоя назвал коды из смс и лишился 900 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1968 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что заявителю неоднократно звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками банка. Все они заявили, что мошенники оформили на имя новоуренгойца кредит и рассказывали, как его можно аннулировать. Для этого мужчине следовало всего лишь назвать коды в смс-сообщениях, - уточнили в ведомстве.

В итоге, доверившись неизвестным, мужчина лишился 900 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.