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Происшествия18 октября 2022 9:06

Житель Нового Уренгоя назвал коды из смс и лишился 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгений Значковский
Житель Нового Уренгоя назвал коды из смс и лишился 900 тысяч рублей

Житель Нового Уренгоя назвал коды из смс и лишился 900 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1968 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что заявителю неоднократно звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками банка. Все они заявили, что мошенники оформили на имя новоуренгойца кредит и рассказывали, как его можно аннулировать. Для этого мужчине следовало всего лишь назвать коды в смс-сообщениях, - уточнили в ведомстве.

В итоге, доверившись неизвестным, мужчина лишился 900 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.