Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 октября 2022 года увеличилось на 53 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 53 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 019.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 046 ямальцев.

В России выявлено 9 474 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 937. Всего в стране зарегистрирован 21 324 431 случай. Излечились от коронавируса 20 252 человека, скончались - 91.