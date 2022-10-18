На подъезде к Пурпе 1 легковушка вылетела в кювет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 октября на 2 километре подъездной автодороги к поселку Пурпе 1.

- Около 07:40 утра водитель автомобиля «Лада Гранта» не учел дорожные и метеорологические условия, не справился управлением и съехал в правый кювет, расположенный по ходу движения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, в последующем он обратился в больницу за медицинской помощью.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, а с начала года - 3 682, в которых 18 человек погибли и 242 получили травмы, в том числе 30 детей.