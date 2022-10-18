В Тазовском районе компания мужчин избила и ограбила своего знакомого за отказ дать им денег на спиртное

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В Тазовском районе осудят трех жителей села Гыда, обвиняемых в разбое и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 16 июня 2022 года трое молодых мужчин, узнав, что у одного из односельчан есть деньги, отправились к нему с предложением купить им алкоголь. После того как мужчина отказал им, один из посетителей ударил его сзади по голове пустой стеклянной бутылкой, а затем злоумышленники избили его. Уходя из квартиры, они забрали сотовый телефон, украшение и деньги потерпевшего. Далее компания, приобретя спиртное, направилась к другому односельчанину, решив устроить у него застолье. Видя, что дверь заперта изнутри, они сломали запорное устройство и вошли внутрь. Заметив, что хозяину квартиры недоволен, они избили его, причинив тяжкий вред его здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательств вины тазовчан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.