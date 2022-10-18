Фото: Правительство ЯНАО

В 2023 году в Новом Уренгое откроется рыбоперерабатывающий цех. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, при выходе на полную мощность в нем планируют производить более 40 тонн продукции в год.

Возведение нового цеха осуществляется в рамках модернизации предприятия индивидуального предпринимателя Сергея Деркача «Коптильный цех №1». Это стало возможным благодаря его победе в конкурсе грантов. Бизнесмен получил финансовую поддержку на реализацию своей инициативы в размере 15 миллионов рублей.

По проекту новый цех - это модульное здание площадью около 120 квадратных метров. Оно будет состоять из четырех блоков и включать в себя производственные, административные, складские и подсобные помещения.

В ближайшее время строители приступят к установке модулей цеха на заранее подготовленную площадку.

- Компания «Коптильный цех №1» занимается переработкой рыбной продукции и ее реализацией в Новом Уренгое с 2017 года. Сейчас мы активно развиваем сеть фирменных магазинов в городе - их уже два. Новый цех позволит не только увеличить объем готовой продукции почти в два раза, но и расширить его ассортимент. Мы будем рады предложить ямальцам больший выбор рыбной продукции, - сказал Сергей Деркач.

Предприятие уже закупило самое современное оборудование для посола, вялки, сушки и копчения рыбы.