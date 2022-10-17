На Ямале разыскивают мужчину в сером комбинезоне, пропавшего более недели назад

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ», соцсети
На Ямале разыскивают Пономарева Алексея Викторовича, пропавшего более недели назад. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах регионального поискового отряда.
Последний раз мужчину видели 8 октября в Салехарде, с тех пор его местоположение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие, узкие губы.
Был одет: полукомбинезон серого цвета, кофта серого цвета.
Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ»: 8-800-200-71-78 или 112.