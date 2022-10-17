Два жителя Шурышкарского района лишились водительских прав из-за пьянства

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Прокуратура Шурышкарского района добилась того, чтобы двух автомобилистов, состоящих на учете у психиатра-нарколога, лишили водительских прав. Как пояснили в пресс-службе ведомства, заболевание у северян выявили после того, как им вручили удостоверения.

- Установлено, двух автомобилистов, получивших водительские удостоверения, позже поставили на учет у врача-нарколога в связи с расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя. Указанное заболевание ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения, в том числе пешеходов, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор обратился с исками в суд, требуя, чтобы шурышкарцев лишили водительских прав.

Суд, выслушав доводы гособвинителя, полностью удовлетворил его требования. На данный момент исполнение решений суда находится на контроле ведомства.