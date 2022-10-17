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Здоровье17 октября 2022 8:52

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 октября 2022 года увеличилось на 65 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 17 октября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 65 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 966.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 10 403 человека с COVID-19, госпитализировано - 604. Всего в стране зарегистрировано 21 314 957 случаев. Излечились от коронавируса 14 513 человек, скончались - 92.