В Шурышкарском районе осудят владельца лодки, по вине которого утонула женщина

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Шурышкарском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого утонула женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 29 июля по дороге из села Мужи в Горки.

- Установлено, что обвиняемый перевозил в принадлежащей ему моторной лодке группу односельчан. Во время движении по реке судно опрокинулось, в результате чего утонула пассажирка 1977 года рождения. Кроме того, все граждане, находившиеся во время движения в лодке, были без спасательных жилетов, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, выполняется комплекс необходимых мероприятий.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ямальском районе утонули дети из оленеводческих стойбищ: погибли брат с сестрой, отправившиеся купаться на озеро.