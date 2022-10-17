В Новом Уренгое пожилой рецидивист воткнул нож в грудь собутыльнику

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 15 октября 2022 года в гости к подозреваемому пришел мужчина 1981 года рождения. В ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт, далее хозяин жилища схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудь, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В последствии правоохранители установили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.