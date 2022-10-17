В Лабытнанги выберут самых достойных жителей

Фото: личная страница Марины Тресковой соцсети

В Семи лиственницах началась подготовка к конкурсу «Гордость твоя, Лабытнанги!». Сейчас горожане должны выбрать земляков, достойных претендовать на это звание.

- Давайте вместе предлагать имена лабытнангцев и харповчан, чтобы в декабре, под занавес уходящего года, еще раз выразить им слова признательности за достойный вклад в экономическое и социальное развитие нашего городского округа, - обратилась к жителям глава муниципалитета Марина Трескова.

Количество утвержденных номинаций символично для города - их семь: «Культура моего города», «Сердце отдаю детям», «Личностный рост», «Человек труда», «Эко волонтер», «Доброе сердце», «Семья года».

Напоминаем, что предложить свои варианты можно на портале «Живем на Севере».