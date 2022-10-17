Аксарковская спортшкола «Северный характер» будет сотрудничать с челябинским центром дзюдо

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Аксарковская спортшкола «Северный характер» подписала соглашения о сотрудничестве с челябинским центром дзюдо «Электрометаллур». Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

- Это позволит на постоянной основе проводить сборы в детском оздоровительном лагере «Акакуль». Там наши ребята погрузятся в атмосферу спорта, познакомятся с детьми из разных спортшкол и усовершенствуют свою физическую подготовку, - рассказал управленец.

Кроме того, приуральцы получили уникальную возможность поучаствовать в двух тренировках с участником олимпийских игр Денисом Ярцевым в рамках мастер-классов, один из которых прошел 15 октября.

Кстати, также Денис Ярцев - заслуженный мастер спорта России и президент Федерации дзюдо Челябинской области.