Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 3:08

Аксарковская спортшкола «Северный характер» будет сотрудничать с челябинским центром дзюдо

Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал
Евгений Значковский
Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Аксарковская спортшкола «Северный характер» подписала соглашения о сотрудничестве с челябинским центром дзюдо «Электрометаллур». Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

- Это позволит на постоянной основе проводить сборы в детском оздоровительном лагере «Акакуль». Там наши ребята погрузятся в атмосферу спорта, познакомятся с детьми из разных спортшкол и усовершенствуют свою физическую подготовку, - рассказал управленец.

Кроме того, приуральцы получили уникальную возможность поучаствовать в двух тренировках с участником олимпийских игр Денисом Ярцевым в рамках мастер-классов, один из которых прошел 15 октября.

Кстати, также Денис Ярцев - заслуженный мастер спорта России и президент Федерации дзюдо Челябинской области.